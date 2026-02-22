Свет вместо солнца? Что показывают зимние данные по умным лампам

Зима 2025–2026 года в крупных городах выдалась особенно тёмной. В декабре Москва видела солнце всего около пяти часов, Санкт-Петербург — примерно семь с половиной. Когда за окном темно почти весь день, владельцы умных ламп стали чаще включать «искусственный рассвет» по утрам и приглушённый «закат» перед сном.

По данным Яндекса, за декабрь и январь эмби-лампы в системе Умного дома суммарно проработали более 1,5 млн часов — речь о совокупном времени работы устройств у всех пользователей. Первую партию, представленную в ноябре 2025 года, раскупили за три недели, а в листе ожидания оказалось более 10 тысяч человек.

Интерес к управляемому освещению растёт и за пределами одной модели. По информации Яндекс Маркета, этой зимой умные лампы со сценариями освещения стали одними из самых популярных устройств в категории well-being (от англ. — благополучие).

Биология короткого светового дня

Свет напрямую влияет на циркадные ритмы — внутренние биологические часы человека. Яркий холодный свет утром помогает подавить выработку мелатонина и облегчает пробуждение. Тёплый приглушённый свет вечером, наоборот, не мешает его синтезу и помогает организму подготовиться ко сну.

Формально «заменить солнце» бытовая лампа не может: у неё иная интенсивность и спектр. Но спрос показывает, что пользователи всё чаще используют технологии для компенсации сезонного дискомфорта — от бытового освещения до умных «световых» будильников.

Судя по цифрам, управляемый свет всё чаще воспринимается не как декоративная функция, а как инструмент настройки повседневной среды.