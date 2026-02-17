ФСБ получила право отключать в России интернет и мобильную связь

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает операторов связи приостанавливать оказание любых услуг по требованию ФСБ.

Ко второму чтению из документа убрали формулировку о том, что такие меры вводятся для защиты граждан и государства от угроз безопасности. В итоговой версии закона причины для приостановки связи прямо не указаны.

Также в тексте закона «О связи» было изменено одно из ключевых слов. Вместо слова «запрос» теперь используется слово «требование». Это означает, что операторы связи будут обязаны прекращать оказание услуг «при поступлении требований от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации».

При этом операторы не будут нести ответственности перед клиентами за неисполнение договоров, если действовали по директиве ФСБ.

Напомним, чтобы закон начал действовать его должен принять Совет Федерации и подписать президент.