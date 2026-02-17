ФСБ получила право отключать в России интернет и мобильную связь | The GEEK
close
Новости

ФСБ получила право отключать в России интернет и мобильную связь

Из закона убрали формулировку о применении таких мер для защиты граждан и государства от угроз безопасности.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:39

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает операторов связи приостанавливать оказание любых услуг по требованию ФСБ.

Ко второму чтению из документа убрали формулировку о том, что такие меры вводятся для защиты граждан и государства от угроз безопасности. В итоговой версии закона причины для приостановки связи прямо не указаны.

Также в тексте закона «О связи» было изменено одно из ключевых слов. Вместо слова «запрос» теперь используется слово «требование». Это означает, что операторы связи будут обязаны прекращать оказание услуг «при поступлении требований от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации».

При этом операторы не будут нести ответственности перед клиентами за неисполнение договоров, если действовали по директиве ФСБ.

Напомним, чтобы закон начал действовать его должен принять Совет Федерации и подписать президент.

id·219686·20260217_1439
Telegram могут полностью заблокировать в России уже 1 апреля
Утильсбор могут ужесточить ещё сильнее в России с 1 апреля
Смартфоны и ноутбуки подорожают на 10-15% в России
Россияне стали чаще страховать смартфоны
В Госдуме допустили блокировку Google в России
WhatsApp ответил на блокировку мессенджера в России
WhatsApp фактически полностью заблокировали в России
В России создадут IMEI-базу мобильных устройств и привяжут к ней SIM-карты
Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России
РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
«Дом.ру» второй раз за год поднимает цены на домашний интернет на 20%
Связь и интернет подорожают с 2026 года. ФАС начала проверку операторов
Минцифры обновило «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  2. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  3. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  4. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  5. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  6. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры
Смотреть все обзоры