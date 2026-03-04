Apple представила самый доступный MacBook Neo | The GEEK
Apple представила самый доступный MacBook Neo

Впервые Apple выпускает Mac на базе чипа iPhone и делает это по беспрецедентной цене.
Редакция The GEEK сегодня в 17:32

Apple анонсировала MacBook Neo — новый ноутбук начального уровня. Это самый дешёвый Mac в истории компании. Предзаказы открыты уже сегодня, продажи стартуют 11 марта.

Главная неожиданность — внутри стоит мобильный чип A18 Pro, до этого использовавшийся исключительно в iPhone 16 Pro. По заявлению Apple, он обеспечивает на 50% более высокую скорость в повседневных задачах и втрое превосходит конкурентов на Intel Core Ultra 5 в AI-нагрузках. Ноутбук полностью бесшумен из-за отсутствия вентиляторов.

MacBook Neo получил 13-дюймовый дисплей Liquid Retina (500 нит, 1 млрд цветов), до 16 часов автономной работы, камеру 1080p и алюминиевый корпус весом 1,2 кг в четырёх цветах: blush, indigo, silver и citrus. Из портов — лишь два USB-C и аудиовыход.

Доступны две конфигурации: 8/256 ГБ с Magic Keyboard и 8/512 ГБ с Magic Keyboard с Touch ID. MacBook Neo стартует от $599 (~47 000 руб.).

