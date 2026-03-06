Россияне просят Алису поиграть в медвежонка и спрашивают про мышцы в кошачьем хвосте | The GEEK
Россияне просят Алису поиграть в медвежонка и спрашивают про мышцы в кошачьем хвосте

Яндекс выяснил, как на самом деле используют ИИ.
Редакция The GEEK сегодня в 14:09

Яндекс опубликовал исследование реальных запросов к Алисе AI и оно читается как честный портрет того, чего люди на самом деле хотят от нейросетей. Спойлер: не автоматизации бизнеса.

Треть всех обращений (32,7%) — информационные. Пользователи спрашивают, сколько доплачивают за ночные смены, что значит та или иная пословица, есть ли мышцы в хвосте у кошки. Нейросеть работает как поисковик нового поколения: не десять ссылок, а один ответ.

Неожиданно велика доля «живого общения» — 14% запросов. Почти 9% всего потока — это просто разговоры: люди спрашивают Алису, какой цвет она любит и хочет ли стать человеком. Ещё 3,6% предлагают ей поиграть («алиса давай поиграем в медвежонка»).

Зато генерация и редактирование текстов, что принято считать главным применением LLM, — занимают всего 9% запросов.

18% обращений связаны с медиаконтентом: найти видео, оживить фото, сгенерировать изображение по описанию или расшифровать чертёж.

Исследование охватывает период с сентября 2025 по январь 2026 года. За этот год аудитория чата с Алисой AI выросла в семь раз — до 30,5 миллиона авторизованных пользователей в месяц.

