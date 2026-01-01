PS Plus в январе: NFS, Микки Маус и подземные приключения | The GEEK
close
ИгрыНовости

PS Plus в январе: NFS, Микки Маус и подземные приключения

В январе подписчиков PS Plus ждёт гоночный хит от EA, ремейк Disney-классики и кооперативный «выживач».
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:19

Sony объявила список игр, которые подписчики PlayStation Plus получат в январе. Все тайтлы будут доступны во всех тарифах подписки и останутся в библиотеке, пока она активна.

В подборку вошла Need for Speed Unbound для PS5 — самая свежая часть гоночной серии от EA с уличными заездами, сел-шейдинг-стилистикой и открытым городом Лейкшор.

PS Plus в январе: NFS, Микки Маус и подземные приключения

Также подписчикам раздадут Disney Epic Mickey: Rebrushed для PS4 и PS5. Обновлённая версия культовой адвенчуры переносит Микки Мауса в мрачную Пустошь — мир забытых диснеевских персонажей, где решения игрока напрямую влияют на сюжет.

Третьей игрой станет Core Keeper — кооперативная песочница с элементами выживания. Игрокам предстоит исследовать подземный мир, добывать ресурсы и постепенно углубляться всё дальше в неизведанные зоны.

Все три игры появятся в PS Plus 6 января. Добавить их в библиотеку можно в течение недели после старта раздачи.

id·217081·20260101_1319
Названы самые продаваемые игры в России в 2025 году
Disco Elysium бесплатно раздают в EGS
Cyberpunk 2077
Названа возможная дата выхода продолжения Cyberpunk 2077
В Steam стартовала большая зимняя распродажа
Sony выпустила лимитированные часы к 30-летию PlayStation
Street Fighter получил первый тизер. Премьера в 2026 году
Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на декабрь 2025
Постаревший Майкл вернётся в GTA Online: обновление A Safehouse in the Hills
Началась рассылка приглашений на альфа-тест Palworld Mobile
Minecraft 01
Роскомнадзор прокомментировал слухи о блокировке Minecraft в России
Roblox перестал работать в России
Карты Казахстана и Беларуси внезапно заработали в PS Store

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры