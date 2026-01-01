PS Plus в январе: NFS, Микки Маус и подземные приключения

Sony объявила список игр, которые подписчики PlayStation Plus получат в январе. Все тайтлы будут доступны во всех тарифах подписки и останутся в библиотеке, пока она активна.

В подборку вошла Need for Speed Unbound для PS5 — самая свежая часть гоночной серии от EA с уличными заездами, сел-шейдинг-стилистикой и открытым городом Лейкшор.

Также подписчикам раздадут Disney Epic Mickey: Rebrushed для PS4 и PS5. Обновлённая версия культовой адвенчуры переносит Микки Мауса в мрачную Пустошь — мир забытых диснеевских персонажей, где решения игрока напрямую влияют на сюжет.

Третьей игрой станет Core Keeper — кооперативная песочница с элементами выживания. Игрокам предстоит исследовать подземный мир, добывать ресурсы и постепенно углубляться всё дальше в неизведанные зоны.

Все три игры появятся в PS Plus 6 января. Добавить их в библиотеку можно в течение недели после старта раздачи.