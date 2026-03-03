iQOO 15R тихо вышел в России | The GEEK
iQOO 15R тихо вышел в России

Официальные продажи новинки стартовали на маркетплейсах.
Редакция The GEEK сегодня в 08:00

Пока российское подразделение iQOO тизерит скорый выход субфлагманского iQOO 15R в России, на маркетплейсах стартовали официальные продажи Ростест-версии смартфона. Цена стартует от 39 тысяч рублей.

Напомним, iQOO 15R вышел на глобальный рынок на прошлой неделе. Это слегка переработанный iQOO Z11 Turbo, который дебютировал в Китае в середине января.

Коротко о характеристиках:

  • 6,59-дюймовый OLED-дисплей 144 Гц и яркостью до 5000 нит;
  • Snapdragon 8 Gen 5, чип Q2, до 12 ГБ ОЗУ и накопитель до 512 ГБ;
  • Аккумулятор на 7600 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт;
  • Основная камера Sony LYT-700V на 50 Мп c OIS, широкоугольная на 8 Мп и фронтальная на 32 Мп;
  • Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, водозащита IP68/IP69 и оболочка OriginOS 6.

Подробнее об iQOO 15R

Представлен iQOO 15R — игровой флагман на Snapdragon 8 Gen 5 дешевле 40 000 рублей
