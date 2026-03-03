iQOO 15R тихо вышел в России

Пока российское подразделение iQOO тизерит скорый выход субфлагманского iQOO 15R в России, на маркетплейсах стартовали официальные продажи Ростест-версии смартфона. Цена стартует от 39 тысяч рублей.

Напомним, iQOO 15R вышел на глобальный рынок на прошлой неделе. Это слегка переработанный iQOO Z11 Turbo, который дебютировал в Китае в середине января.

Коротко о характеристиках:

6,59-дюймовый OLED-дисплей 144 Гц и яркостью до 5000 нит;

Snapdragon 8 Gen 5, чип Q2, до 12 ГБ ОЗУ и накопитель до 512 ГБ;

Аккумулятор на 7600 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт;

Основная камера Sony LYT-700V на 50 Мп c OIS, широкоугольная на 8 Мп и фронтальная на 32 Мп;

Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, водозащита IP68/IP69 и оболочка OriginOS 6.