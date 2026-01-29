Как я сменил дорогие AirPods Pro на доступные Nothing Ear (a) — и ни разу не пожалел | The GEEK
Как я сменил дорогие AirPods Pro на доступные Nothing Ear (a) — и ни разу не пожалел

Я не потерял в функционале, но получил свежий дизайн и отличное звучание за разумные деньги.

На протяжении долгих четырёх, а то и пяти лет моими основными наушниками были AirPods Pro 1-го поколения. И, вопреки всем страшилкам из интернета, всё это время у меня с ними не было вообще никаких проблем. Ни шипения, ни хрипов, ни отвалов подключения. Работали стабильно и предсказуемо.

Проблема пришла, откуда не ждал

airpods-pro-and-android-4-1
airpods-pro-and-android-2

Единственное, что я сделал за это время — примерно через три года заменил оригинальные амбушюры. Старые просто уже выглядели «уставшими» и непрезентабельными, хотя на работу это никак не влияло.

Проблемы начались только в прошлом году. Я стал замечать, что один наушник разряжается заметно быстрее другого. Сразу отмечу важный момент: я активно пользуюсь наушниками в течение дня. В некоторые дни они у меня работают по 10 часов и даже больше.

Со временем ситуация только ухудшалась. В итоге за полгода аккумулятор правого наушника деградировал настолько, что его хватало максимум на полчаса. Левый при этом держался в районе 2,5-3 часов. На этом этапе стало понятно — пора искать замену.

Почему я выбрал именно Nothing Ear (a)?

nothing-ear-a-6

Тратить много денег не хотелось, но и брать что-то откровенно компромиссное тоже. Хотелось хорошего звука, нормальной автономности и адекватной цены.

У меня на обзорах побывало много разных наушников: Realme, Baseus, OPPO, Anker Soundcore, Samsung и другие. Большинство из них были отличными, но я не чувствовал, что это именно то, что я хочу «на каждый день». В итоге, после большого обзора свежих моделей CMF, я решил посмотреть в сторону Nothing.

Nothing Ear (3)

Флагманскую модель Nothing Ear (3) я рассматривать не стал. С учётом цен на российском рынке было проще просто взять новые AirPods. А единственной причиной не выбирать CMF стал исключительно дизайн. Зато меня заинтересовала самая доступная модель — Ear (a). В них я увидел всё, что мне действительно нужно, без переплаты за ненужные фишки.

По характеристикам всё выглядело более чем достойно:

  • 11-мм динамические драйверы с керамической диафрагмой;
  • Активное шумоподавление до 45 дБ;
  • Поддержка LDAC и Hi-Res Audio;
  • Защита IP54 для наушников и IPX2 для кейса.
  • Автономность до 9,5 часов (до 42,5 часов с зарядным кейсом).

Nothing Ear (a) — топ за свои деньги?

nothing-ear-a-1

Nothing Ear (a) я заказал на «Авито». В начале осени они стоили в районе 5000 рублей. Приехали в идеальном состоянии, полностью запечатанные.

Если коротко — я получил ровно то, что ожидал. Расскажу по порядку.

Nothing Ear (a) выполнены в фирменном дизайне бренда, который сразу выделяет их на фоне других моделей. Основной акцент сделан на прозрачные элементы. Например, через прозрачные ножки наушников хорошо видны их «внутренности». Крышка кейса тоже прозрачная. В итоге создаётся ощущение лёгкого киберпанка, будто держишь в руках что-то технологичное и необычное.

nothing-ear-a-4-1
nothing-ear-a-5-1

Звучат наушники громко и чисто. В Nothing Ear (a) используется алгоритм усиления низких частот, поэтому бас глубокий и насыщенный. При этом средние и высокие частоты не теряются и не хрипят. Наушники хорошо подходят под разные жанры, включая тяжёлую музыку. И это огромный плюс.

Есть активное шумоподавление с тремя уровнями. Можно полностью изолироваться от внешнего мира, можно оставить окружающие звуки, а можно выбрать что-то среднее. Скажу честно: шумодав здесь не лучше, чем в AirPods Pro, но вполне достойный. Лично я им пользуюсь редко, но в транспорте он реально выручает.

Управление и настройка происходят через приложение Nothing X, доступное как на iOS, так и на Android. Да, AirPods глубже интегрированы в iPhone, но мне хватило один раз настроить Ear (a), после чего я просто забыл про приложение.

nothing-ear-a-3-1

В итоге Nothing Ear (a) стали для меня удобными наушниками на каждый день. Они хорошо звучат, долго работают, не боятся внешних условий и при этом выглядят необычно. Если сравнивать с AirPods Pro — я не жалею ни минуты о смене. Отличный пример того, как за разумные деньги можно получить качественный и сбалансированный продукт.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
