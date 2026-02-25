Маркетплейсы хотят обложить новым сбором, чтобы спасти «Почту России»

Минцифры предложило создать специальный фонд для ремонта и модернизации почтовых отделений в селах и труднодоступных районах. Об этом говорится в законопроекте, с которым ознакомился РБК.

Согласно документу, наполнять фонд планируют ежеквартально за счет операторов доставки. Маркетплейсы и другие компании обяжут получить лицензию оператора доставки и перечислять в фонд 3% от доходов за доставку межгородских посылок. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Инициатива направлена на поддержку «Почты России» и должна помочь стабилизировать ее работу, пояснили в Минцифры. За счет нового сбора власти рассчитывают вывести компанию на безубыточность. В частности, сократить долги, повысить зарплаты сотрудникам, развить цифровую логистику и обеспечить модернизацию сельских отделений. В ведомстве считают, что лицензирование доставки повысит безопасность и качество услуг и не создаст проблем для клиентов маркетплейсов.

Инициативу уже раскритиковала Ассоциация цифровых платформ, в которую входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Сбер» и «Авито». Представители бизнеса считают, что дополнительный сбор увеличит расходы компаний и приведет к росту цен на товары. По их оценке, затраты могут превысить 90 млрд рублей в год.

По итогам девяти месяцев 2025 года чистый убыток «Почты России» вырос до 13,5 млрд рублей. Власти надеются, что новый закон поможет компании выйти из кризиса. Однако участники рынка опасаются негативных последствий для всей сферы онлайн-торговли.