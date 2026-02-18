В Минцифры озвучили официальную причину замедления Telegram

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что решение о замедлении сервисов Telegram принято Роскомнадзором из-за постоянных нарушений законодательства. Об этом он сообщил на заседании ИТ-комитета в Госдуме.

По словам министра, мессенджер проигнорировал около 150 тысяч запросов на удаление противоправных материалов. Он подчеркнул, что эти случаи имеют процессуальный статус и по ним ведутся разбирательства.

Шадаев напомнил о законе о «приземлении», который обязывает иностранные компании с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки открывать представительство в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать форму обратной связи. За нарушение этих требований и были введены ограничения.

Министр отметил, что основные функции Telegram продолжают работать, а ограничения затронули преимущественно загрузку «тяжёлых файлов». По его словам, решение принято на основании требований федерального законодательства.

Проблемы в работе Telegram российские пользователи начали фиксировать 9 и 10 февраля. Позже Роскомнадзор заявил о продолжении «последовательных ограничений», а депутаты сообщили о продолжающемся диалоге между сервисом и регулятором.