Смартфоны и ноутбуки подорожают на 10-15% в России

Такой эффект ожидается от нового технологического сбора.
Редакция The GEEK сегодня в 08:00

Из-за нового технологического сбора смартфоны в России могут подорожать на 5-10%, а ноутбуки — до 15%. Об этом рассказала «Газете.ру» эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

Плательщиками станут как импортеры, так и отечественные производители соответствующей продукции при первой ее реализации на российском рынке.

В первые месяцы после запуска сбора компании, скорее всего, заложат новые издержки в цену товара. В рознице это может сопровождаться дополнительной наценкой — своего рода «страховкой» на случай нестабильности поставок и курса валют.

«Наиболее чувствительными к изменению цен окажутся сегменты, зависящие от импорта комплектующих, — смартфоны, ноутбуки, телевизоры. Их стоимость может вырасти на 5–10% по смартфонам и до 15% по ноутбукам, в зависимости от производителя и уровня модели»,

— отметила Ольга Епифанова.

При этом эксперт подчеркнула, что рынок уже адаптировался к внешним ограничениям. Продолжается параллельный импорт, растёт доля азиатских брендов, увеличиваются продажи подержанной техники. Поэтому резкого скачка цен, по её мнению, ожидать не стоит.

Напомним, в обсуждаемых вариантах техсбора назывался верхний предел до 5000 рублей за единицу товара или комплектующую. Среди предложений также фигурировали ориентировочные ставки — около 750 рублей за смартфон и 1500 рублей за ноутбук. Согласно планам, заработать сбор должен с 1 сентября 2026 года.

Власти поясняют, что средства от сбора планируется направить на поддержку электронной и радиоэлектронной промышленности и развитие технологического суверенитета. По оценкам, бюджетный эффект в 2026-2028 годах может составить около 218 млрд рублей.

