Появились возможные характеристики iPhone 15 и 15 Pro

Тайваньская исследовательская фирма TrendForce опубликовала предполагаемые характеристики iPhone 15 и 15 Pro. Компания рассказывает только о четырех смартфонах: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Версия Ultra не упоминается.

iPhone 15 и 15 Plus получат процессор A16 Bionic. Объем оперативной памяти останется прежним — 6 Гб. Также Apple не поменяет чип Qualcomm для 5G, так как пока не удовлетворена производительностью своего собственного модема на миллиметровых волнах. Свой чип 5G компания выпустит в 2024 году.

Основные изменения вновь достанутся Pro-версиям. Сообщается, что они будут работать на чипе A17 Bionic, объем оперативной памяти вырастет до 8 Гб. Также купертиновцы заменят в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max разъем Lightning на USB-C.

Обе модели Pro оснастят модернизированным основным объективом, который станет дополнительным оптическим элементом для повышения производительности камеры. Помимо этого, iPhone 15 Pro Max приписывают новый телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом.

Представить линейку iPhone 15 должны в 2023 году, традиционно, в сентябре.