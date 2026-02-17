Telegram могут полностью заблокировать в России уже 1 апреля | The GEEK
Telegram могут полностью заблокировать в России уже 1 апреля

Мессенджер может перестать работать через мобильные и проводные сети уже в начале апреля — официального подтверждения пока нет.
Редакция The GEEK сегодня в 12:13

По данным источников, полная блокировка Telegram в России может произойти уже 1 апреля. О возможной дате сообщили собеседники телеграм-канала Baza из нескольких ведомств. Официального подтверждения от регулятора пока нет.

Предполагается, что ограничения могут быть реализованы по схеме, ранее применённой к другим соцсетям. В случае такого сценария приложение перестанет загружаться как через мобильные сети, так и через проводной интернет.

Ранее сообщалось, что за сутки Telegram заблокировал более 235 тысяч групп и каналов с запрещённым контентом.

Обновлено: Роскомнадзор, комментируя публикации о возможной блокировке, заявил, что ведомству «нечего добавить к ранее опубликованной информации». 

