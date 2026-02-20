Источник раскрыл цены на Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra в России

Уже на следующей неделе состоится официальная презентация смартфонов Samsung Galaxy S26, в том числе в России. В нашей стране цены на линейку будут начинаться от 94 990 рублей, сообщил редакции The GEEK источник на рынке, близкий к подготовке запуска.

В России к выходу готовятся Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra в различных конфигурациях памяти. Согласно данным собеседника, на старте продаж цены на российском рынке будут следующие:

Samsung Galaxy S26 (256 ГБ) — 94 990 рублей;

Samsung Galaxy S26 (512 ГБ) — 109 990 рублей;

Samsung Galaxy S26+ (256 ГБ) — 109 990 рублей;

Samsung Galaxy S26+ (512 ГБ) — 124 990 рублей;

Samsung Galaxy S26 Ultra (256 ГБ) — 139 990 рублей;

Samsung Galaxy S26 Ultra (512 ГБ) — 159 990 рублей;

Samsung Galaxy S26 Ultra (1024 ГБ) — 209 990 рублей.

UPD (08:00): информацию подтвердили источники других российских изданий.

За две недели до официального анонса в сеть утекли все характеристики флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra.