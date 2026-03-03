Apple выпустила iOS 26.4 beta 3 | The GEEK
Apple выпустила iOS 26.4 beta 3

Минорная сборка с исправлениями ошибок и повышением стабильности.
Редакция The GEEK сегодня в 09:15

Apple выпустила третью бета-версию iOS 26.4 (23E5223f) для разработчиков. В обновлении основное внимание уделено исправлению ошибок и повышению стабильности работы операционной системы.

Напомним, в первой бета-версии iOS 26.4 появились несколько заметных нововведений, о которых мы сообщали ранее. При этом релиз новой Siri на Google Gemini перенесли на более поздние версии iOS 26.4.

Одновременно с iOS 26.4 beta 3 вышли и другие тестовые сборки для разработчиков:

  • iPadOS 26.4 beta 3 (23E5223f);
  • watchOS 26.4 beta 3 (23T5226e);
  • visionOS 26.4 beta 3 (23O5225f).

Все обновления уже доступны для загрузки в рамках программы для разработчиков.

