OPPO Find N6 рассекречен полностью: три расцветки и камера на 200 Мп

Трендовый цвет и флагманская начинка.
Редакция The GEEK сегодня в 14:29

Известный инсайдер Эван Бласс (evleaks) опубликовал официальные пресс-фото OPPO Find N6 до анонса. На снимках — все три варианта расцветки: сдержанная серая, серебристая и ярко-оранжевая, явно рассчитанная на тех, кто не боится выделяться.

Главная дизайнерская загадка новинки — вспышка. В Find N6 она покинула камерный модуль и переехала куда-то в сторону, оставив своё прежнее место пустым. Пока неясно зачем, но выглядит это как намеренное решение, а не просто перестановка ради перестановки.

По характеристикам Find N6 обещает быть самым настоящим флагманом: 200-мегапиксельная основная камера и Snapdragon 8 Elite Gen 5 — правда, в семиядерной конфигурации с пятью энергоэффективными ядрами вместо шести.

Анонс ожидается до конца марта.

