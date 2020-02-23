Стали известны цены на новые Sony Xperia 1 II, 10 II и L4

Вчера Sony расщедрилась на новинки и представила смартфоны Sony Xperia 1 II и Xperia 10 II. Однако, их стоимость не была названа.
Сейчас немецкие онлайн-магазины обнародовали европейский ценник на устройства.
- Sony Xperia 1 II — €1200 (5G, 8/256 Гб, чёрный или фиолетовый цвет).
- Sony Xperia 10 II — €370 (4G, белый цвет, 4/128 Гб).
- Sony Xperia L4 — €200 (4G, 3/64 Гб, чёрный или синий цвет).
Бюджетник Sony Xperia L4 представили на прошлой неделе. Почитать о нем можно тут.
Три новинки должны поступить в продажу до конца второго квартала 2020 года.
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