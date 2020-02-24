Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II

Сегодня Sony проводит мероприятие, на котором представляет свои новинки. Презентация должна была произойти на выставке MWC, но так как ее отменили, компании пришлось организовать отдельное мероприятие.

Производитель уже показал новую версию флагманского Xperia 1. Смартфон называется просто — Xperia 1 II. У него по-настоящему мощный экран: 6,5-дюймовый дисплей с OLED-матрицей и разрешением 4К. Он поддерживает 10-битный цвет по стандарту HDR и эмуляцию повышенной частоты кадров 90 Гц. Смартфон получил соотношение сторон 21:9, такое уже есть у некоторых флагманов компании.

Xperia 1 II получил тройную камеру: основной датчик на 12 Мп + оптическая стабилизация; широкоугольный на 12 Мп и телефото на 12 Мп + оптическая стабилизация и 3-кратный зум. Также устройство получило отдельный ToF-сенсор, который необходим для программного размытия фона.

Новинка работает на топовом Snapdragon 865 с встроенным 5G-модемом, у него 8 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти. Смартфон защищен по стандарту защиты от воды и пыли IP68, с двух сторон он покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Также есть NFC и стандартный 3,5 мм разъем для наушников.

Емкость аккумулятора Xperia 1 II составляет 4000 мАч, есть поддержка беспроводной зарядки. Производитель обещает заряд до 50% за полчаса.

Смартфон будет поставляться с Android 10 из коробки. В России он будет доступен в черном цвете. Однако, стоимость новинки производитель не сообщил.