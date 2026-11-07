Sony отложила запуск Pulse Elevate. Судьба предзаказов колонок неизвестна

Sony отложила мировой запуск беспроводных колонок Pulse Elevate на неопределённый срок. Акустика должна была поступить в продажу 12 ноября.

Причина в производственной проблеме, которую выявили при проверке качества. Sony сообщила о переносе 6 ноября в обновлении своего анонса. Новую дату запуска компания пока не назвала.

Предзаказы на колонки открылись в сентябре. Что произойдёт с уже оформленными заказами, пока неизвестно.

Pulse Elevate представили в сентябре 2025 года как первые беспроводные колонки Sony для игр за столом. Они подключаются к PS5, ПК, Mac и PlayStation Portal по PlayStation Link, а параллельно могут подключаться к телефону по Bluetooth. В правой колонке установлен микрофон с шумоподавлением на базе ИИ.

В линейку акустика входит вместе с гарнитурой Pulse Elite и наушниками Pulse Explore. Цена колонок составляла $220.

Чёрную версию Midnight Black планировали продавать по всему миру, а белую — только в нескольких странах, включая Великобританию.