Sony показала неизвестные прототипы PlayStation. Они вошли в книгу к 30-летию консоли

Sony показала новые страницы книги PlayStation: The First 30 Years, посвящённой 30-летней истории игровой платформы. Издание содержит 400 страниц с фотографиями редких прототипов, концептами и эскизами устройств, многие из которых ранее не публиковались.

В книгу вошли экспериментальные версии консолей и контроллеров, включая разработки, которые так и не вышли за пределы лабораторий Sony. Материалы охватывают период от создания первой PlayStation до появления PS5.

Помимо фотографий, издание содержит комментарии инженеров и дизайнеров, работавших над игровыми системами. Среди них Кен Кутараги, Тэйю Гото и Юдзин Морисава. Снимки подготовил фотограф Бенедикт Редгроув.

Книга выйдет в двух версиях:

Стандартная за £95 (около $125).

Коллекционная за £245 (около $325), с подарочной коробкой и эксклюзивным фотопринтом. Тираж ограничен 1994 экземплярами.

Размер книги составляет 375 × 295 мм, а вес достигает 5 кг. Издание подготовлено британским издательством Read-Only Memory совместно с PlayStation.

Предзаказы уже открыты. Отправка экземпляров запланирована на ноябрь 2026 года.