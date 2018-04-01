Sony представила бюджетный Xperia L4
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Новости

Sony представила бюджетный Xperia L4

Sony анонсировала смартфон Xperia L4. Про него никто не знал и его никто не ждал. Предыдущий Sony Xperia L3 выпустили в прошлом году в январе.

Компания отнесла новинку к бюджетному сегменту. У него 6,2-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+. Соотношение сторон дисплея составляет 21:9, ранее компания уже выпускала смартфон с такими размерами. Сканер отпечатков пальцев расположили на боковой грани.

Sony Xperia L4

Бюджетник получил тройную основную камеру с датчиками 13, 5 и 2 Мп. У фронтальной камеры датчик на 8 Мп.

Xperia L4

Xperia L4 работает на простеньком процессоре MediaTek Helio P22, у него 3 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти. Кстати, в прошлом L3 было такое же количество ОЗУ. Емкость аккумулятора теперь составляет 3580 мАч, есть поддержка быстрой зарядки, мощность которой пока неизвестна. Также у смартфона имеется стандартный разъем 3,5 мм.

  • Sony Xperia L4
  • Sony Xperia L4

Sony Xperia L4 поступит в продажу в черном и синем цвете. Однако, его стоимость производитель пока не назвал.

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