Sony представила золотой Walkman для аудиофилов за $5,900
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Sony представила золотой Walkman для аудиофилов за $5,900

Sony анонсировала три новых Walkman с технологией DSD Remastering Engine и ручной пайкой медных проводов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:46
Sony представила золотой Walkman за $5,900 для аудиофилов

Компания Sony представила три новых портативных медиаплеера Walkman, начиная с модели NW-ZX900 по цене $1,899,99 и заканчивая золотым NW-WM1ZM3 за $5,899.

Устройства оснащены технологией DSD Remastering Engine, которая преобразует стандартный PCM-аудио в 11,2 МГц DSD-поток, улучшая качество звучания. Все модели имеют золотое покрытие на задней панели для снижения помех и шума.

Модель NW-WM1ZM3 отличается полностью медным корпусом с золотым покрытием и ручной пайкой кислородосвободных медных проводов (OFC).

Предыдущая модель NW-WM1ZM2 доступна по цене $2,599, однако старый iPod с eBay остается более доступным вариантом для большинства пользователей.

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