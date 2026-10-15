Sony представила золотой Walkman для аудиофилов за $5,900

Компания Sony представила три новых портативных медиаплеера Walkman, начиная с модели NW-ZX900 по цене $1,899,99 и заканчивая золотым NW-WM1ZM3 за $5,899.

Устройства оснащены технологией DSD Remastering Engine, которая преобразует стандартный PCM-аудио в 11,2 МГц DSD-поток, улучшая качество звучания. Все модели имеют золотое покрытие на задней панели для снижения помех и шума.

Модель NW-WM1ZM3 отличается полностью медным корпусом с золотым покрытием и ручной пайкой кислородосвободных медных проводов (OFC).

Предыдущая модель NW-WM1ZM2 доступна по цене $2,599, однако старый iPod с eBay остается более доступным вариантом для большинства пользователей.