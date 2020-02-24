Стали известны характеристики нового Sony Xperia 10 II
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Стали известны характеристики нового Sony Xperia 10 II

Sony готовится представить новый Xperia 10 II. Предыдущая версия называлась просто Xperia 10 и была представлена в прошлом году на выставке MWC. Сейчас главный редактор XDA Макс Вайнбах опубликовал характеристики и изображение смартфона.

Устройство получит 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и защитой от воды IP68. У смартфона тройная камера (12, 8 и 8 Мп), в ранней модели была двойная.

  • Xperia 10 II
  • Xperia 10 II

Новинка все ещё не получит поддержку 5G. Зато у неё обновленный процессор Snapdragon 665 вместо Snapdragon 630. Ёмкость аккумулятора также выросла с 2870 до 3600 мАч. Новый Xperia 10 II оснастили 4 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти.

Когда именно начнутся продажи устройства неизвестно.

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