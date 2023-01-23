Стала известна стоимость флагманского OnePlus 11 во всех конфигурациях

OnePlus представит свой флагманский OnePlus 11 уже 7 февраля. Сейчас стала известна стоимость на все новинки компании:

Смартфон OnePlus 11 в зависимости от версии будет стоить:

12/256 Гб — 54 999 индийский рупий (около $674);

16/256 Гб — 54 999 индийский рупий (около $735);

16/512 Гб — 66 999 индийский рупий (около $820).

Наушники OnePlus Buds Pro 2 будут предлагаться за 11 999 индийский рупий ($147), первая клавиатура бренда — 9 999 рупий ($123). Последняя сегодня появилась на рендере, посмотреть можно тут.

Рендеры флагманского OnePlus 11 в зеленом и черном корпусах можно посмотреть тут.