OPPO назвала даты начала обновления OnePlus 12 и OnePlus Open до Android 17

OPPO уточнила график распространения ColorOS 17 на базе Android 17 для смартфонов и планшетов OnePlus. В ноябре обновление начнут выпускать для шести устройств, включая OnePlus 12 и первый складной OnePlus Open.

OnePlus 13R начнут обновлять раньше остальных — 5 ноября 2026 года. Для других устройств указаны следующие даты:

17 ноября — OnePlus 12

18 ноября — OnePlus Pad 3

24 ноября — OnePlus Open

26 ноября — OnePlus Nord 6 и Nord CE 6

OnePlus 11, OnePlus 12R, Nord 5 и ещё несколько моделей получат обновление в декабре. Точных дат для них пока нет.

Вместе с Android 17 на устройства приходит ColorOS 17. Прошивка обновляет интерфейс, делает анимации плавнее, оптимизирует производительность и добавляет ИИ-функции. Их доступность может зависеть от модели.

Указанные даты означают начало распространения, а не день, когда обновление получат все совместимые устройства. Из-за региональных различий и поэтапной рассылки часть владельцев получит его позже.