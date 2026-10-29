GTA V теперь можно запустить на iPhone без эмуляторов

Энтузиасты выпустили неофициальную версию Grand Theft Auto V для iPhone и iPad. Игра запускается непосредственно на устройствах Apple без облачного гейминга и эмуляции Windows.

Проект получил название Five Star Port. Разработчики адаптировали игровой движок под процессоры Apple, а графику перевели на Metal. На мощных устройствах заявлена частота до 70 FPS, однако производительность зависит от модели и настроек.

Порт поддерживает сюжетную кампанию, свободное исследование Лос-Сантоса, сохранения, сенсорное управление и геймпады. Для установки рекомендуется iPhone 12 Pro или новее с iOS 16 и минимум 30 ГБ свободного места.

Для комфортного запуска разработчики рекомендуют iPhone 12 Pro, 13 Pro или любую модель iPhone 14 и новее. Потребуются iOS 16 или новее, минимум 6 ГБ оперативной памяти и около 30 ГБ свободного места. На менее мощных устройствах возможны вылеты, перегрев и снижение производительности.

Установка тоже имеет ограничения. Five Star Port отсутствует в App Store и распространяется в виде IPA-файла через Telegram. Для установки потребуются компьютер и SideStore или AltStore. При использовании бесплатной учётной записи Apple приложение необходимо переподписывать каждые семь дней.

Кроме того, порт требует специальную веб-сборку GTA V объёмом около 21 ГБ. Обычные файлы из Steam или Rockstar Games Launcher не подходят, а легального способа получить необходимую сборку из купленной игры разработчики не предлагают.

Скачивание сторонних IPA и игровых файлов также связано с рисками безопасности и нарушения авторских прав. Независимая проверка безопасности порта не подтверждена. Подробная инструкция по установке GTA V на iPhone опубликована на сайте разработчиков.

Five Star Port остаётся экспериментальным проектом и официально не поддерживается Rockstar Games.