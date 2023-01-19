OnePlus 11 5G показали на рендерах в двух цветах

OnePlus 11 5G будет представлен в Индии 7 февраля. Сейчас появились рендеры смартфона в цветах Titan Black и Eternal Green.

Сообщается, что китайская и глобальные версии будут иметь одинаковые характеристики во всем, кроме зарядок. OnePlus 11 5G получит 6,7-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 2, объем оперативной памяти до 16 Гб.

Китайской версии приписывают зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт, глобальной — 80 Вт.

На индийском рынке стоимость iQOO 11 5G стартует с 59 999 рупий ($732).