Grand Theft Auto VI только вышла, а игроки уже начали раскрывать её секреты. Одной из первых находок стал Бигфут, легендарное существо, слухи о котором преследуют серию GTA более 20 лет.

Сразу несколько игроков опубликовали видеозаписи встречи с существом. Все они обнаружили Бигфута примерно в одном месте: на пересечении грунтовых дорог, где тот поедает тушу оленя.

Если погнаться за Бигфутом, он приведёт персонажа к странному сооружению в лесу. При попытке его исследовать герой теряет сознание, видит приближающееся существо, а затем просыпается неподалёку от места первой встречи.

История Бигфута началась ещё с GTA: San Andreas в 2004 году. Тогда игроки годами пытались найти загадочное существо, хотя в оригинальной игре его не существовало. Позднее Rockstar обыграла популярную легенду в GTA V и GTA Online.

Пока неизвестно, ограничивается ли встреча с Бигфутом одной пасхалкой или становится началом более масштабной загадки. Сама Rockstar находку официально не комментировала.