Вчера Samsung объявила о запуске бета-тестирования оболочки One UI 9.5, которую уже можно установить на флагманы серии Galaxy S26, а значит до релиза стабильной версии прошивки ждать осталось не долго.
Южнокорейский техногигант ещё не опубликовал официальный список устройств Galaxy, подходящих для обновления до стабильной версии One UI 9.5, но профильное издание SamMobile основываясь на политике компании в отношении обновлений ПО составило список смартфонов и планшетов, которые могут получить эту версию прошивки.
Устройства Galaxy, которые могут получить обновление One UI 9.5:
Серия Galaxy Z
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Flip 8
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold 8
- Galaxy Z Fold 8 Ultra
- Galaxy Z TriFold
Серия Galaxy S
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S26 FE
Серия Galaxy A
- Galaxy A07 (LTE/5G)
- Galaxy A08
- Galaxy A15 (LTE/5G)
- Galaxy A16 (LTE/5G)
- Galaxy A17 (LTE/5G)
- Galaxy A18
- Galaxy A25
- Galaxy A26
- Galaxy A27
- Galaxy A35
- Galaxy A36
- Galaxy A37
- Galaxy A55
- Galaxy A56
- Galaxy A57
Серия Galaxy M
- Galaxy M06
- Galaxy M15
- Galaxy M16
- Galaxy M54 5G
- Galaxy M55
- Galaxy M56
Серия Galaxy F
- Galaxy F06
- Galaxy F07
- Galaxy F15
- Galaxy F16
- Galaxy F36
- Galaxy F55
- Galaxy F56
Серия Galaxy XCover
- Galaxy Xcover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Серия Galaxy Tab
- Galaxy Tab S10+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S11 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S12+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S12 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro