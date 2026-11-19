Grand Theft Auto VI вышла 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, однако пока игрокам доступна только одиночная сюжетная кампания. Rockstar Games ещё не представила мультиплеер новой части и не объявила дату его запуска.

По предварительной информации, GTA VI Online может выйти в 2027 году. В сентябре глава Twitch Дэн Клэнси рассказал Bloomberg, что обсуждал с Rockstar планы по развитию игры. По его словам, в следующем году запуск мультиплеера может вызвать ещё больший интерес аудитории, чем релиз самой GTA VI. Однако разработчики эту информацию официально не подтверждали.

Для сравнения, оригинальная GTA Online появилась 1 октября 2013 года, спустя две недели после выхода GTA V. На этот раз ожидание может оказаться значительно дольше.

Подробности нового мультиплеера пока держатся в секрете. Неизвестно, сколько игроков смогут одновременно находиться на сервере, появится ли поддержка ролевых серверов и можно ли будет перенести персонажей из GTA Online. Название GTA Online 2 также остаётся неофициальным.

Однако игроки уже начали находить в GTA VI целые локации для будущего контента, которые максимально детально проработаны, но никак не используются в сюжетной кампании.

GTA VI

При этом Rockstar не собирается отказываться от существующей GTA Online. Издатель Take-Two подтвердил, что режим продолжит получать обновления, новые задания и мероприятия даже после выхода GTA VI.