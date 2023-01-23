Появилось первое изображение клавиатуры OnePlus

Первую клавиатуру OnePlus покажут 7 февраля. Сейчас появилось ее изображение, новинка будет белая, с красной круглой кнопкой и желтой клавишей «Enter».

На официальном сайте OnePlus сейчас есть отдельная страница с клавиатурой. Там сообщается, что в массовое производство устройство запустится в марте-мае.

У новинки будет механическая конструкция с двойной прокладкой, за счет этого при использовании клавиатуры будет создаваться мягкий звук. Корпус сделают алюминиевым, а сама клавиатура будет поддерживать встроенно ПО для переназначения клавиш.

Также OnePlus представит 7 февраля свой флагман OnePlus 11 и наушники OnePlus Buds Pro 2 TWS.