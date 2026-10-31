OnePlus Buds Pro 4 получили звук Dynaudio и мощнее бас
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OnePlus Buds Pro 4 получили звук Dynaudio и до 53 часов автономности

OnePlus Buds Pro 4 поддерживают быструю зарядку: 10 минут дают до 14 часов музыки.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:57
OnePlus Buds Pro 4 получили звук Dynaudio и до 53 часов автономности

OnePlus разместила Buds Pro 4 на своём глобальном сайте до официального анонса. Беспроводные наушники получили двухдрайверную акустику, разработанную совместно с Dynaudio, адаптивное шумоподавление и два варианта расцветки.

В описании OnePlus Buds Pro 4 говорится об 11-мм композитном низкочастотном динамике и 6-мм планарном высокочастотном излучателе с отдельными ЦАП для каждого. Производитель заявляет на 50% более мощный бас по сравнению с прошлым поколением. Поддерживаются Hi-Res Audio и LHDC 5.0 с передачей звука 24 бит/192 кГц на скорости до 1 Мбит/с.

Адаптивное шумоподавление подстраивается под окружающую обстановку. По заявлению OnePlus, его эффективность вдвое выше, чем у Buds Pro 3. За передачу голоса отвечают три микрофона и датчик костной проводимости VPU. Поддерживается пространственный звук с отслеживанием движений головы, а функция Golden Sound позволяет персонализировать звучание.

OnePlus Buds Pro 4 получили звук Dynaudio и до 53 часов автономности

Автономность с футляром достигает 53 часов без шумоподавления и 26 часов с ним при использовании AAC. Сами наушники работают до 13 часов без шумоподавления. Зарядка за 10 минут обеспечивает до 14 часов прослушивания, футляр поддерживает беспроводную зарядку.

Среди программных функций — перевод речи AI Live Translation, запись звука Clear Audio Recording на базе Dolby, голосовой доступ к Google Gemini и контроль состояния шеи Neck Health. Наушники подключаются к двум устройствам одновременно. С совместимыми смартфонами OnePlus игровая задержка может снижаться до 39 мс.

OnePlus Buds Pro 4 получили звук Dynaudio и до 53 часов автономности

Корпуса наушников защищены по стандарту IP55, но футляр защиты от воды не получил.

Цена, дата официального запуска и рынки продаж пока не объявлены.

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