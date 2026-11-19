В Екатеринбурге необычным способом отметили выход долгожданной Grand Theft Auto VI. В ночь с 18 на 19 ноября на фасаде строящегося здания в центре города организовали масштабную трансляцию игрового процесса.

Трое игроков на протяжении 6 часов исследовали мир GTA VI, а всё происходящее в игре выводилось на огромный экран размером 10 × 15,5 метра. Его разместили на фасаде строящейся высотки, благодаря чему наблюдать за прохождением могли жители и прохожие.

За необычной акцией стоит девелоперская компания «Брусника». Таким образом застройщик решил отметить выход одной из самых ожидаемых игр последних лет.

Напомним, официальный релиз GTA VI состоялся 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. С момента выхода предыдущей номерной части серии прошло более 13 лет.