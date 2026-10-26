OnePlus Buds Clip сами определяют левое и правое ухо
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OnePlus выпустила первые наушники-клипсы Buds Clip с ИИ и автономностью до 40 часов

Цена и сроки начала продаж OnePlus Buds Clip пока не объявлены.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:06
OnePlus Buds Clip сами определяют ухо и переключают стереоканалы

OnePlus представила Buds Clip — свои первые беспроводные наушники открытого типа с креплением-клипсой. Любой наушник можно надеть на любое ухо: датчики автоматически определяют положение и переключают левый и правый стереоканалы.

Модель получила гибкую С-образную дужкку из никель-титанового сплава с памятью формы. Каждый наушник весит 5,2 г, а удобство посадки подтверждено сертификатом TÜV Rheinland Comfortable Fit.

За звук отвечают 11-мм низкочастотный и 9-мм высокочастотный излучатели с двумя выделенными ЦАП и настройкой Dynaudio. Поддерживаются кодеки LHDC 5.0, AAC и SBC, а также Hi-Res Audio Wireless. Технология Dipole Sound-Field направляет звуковые волны в противофазе через задние отверстия, чтобы уменьшить утечку звука наружу.

Для звонков предусмотрены шесть микрофонов и 6-нм ИИ-чип, обрабатывающий вибрации, передаваемые через кости, и подавляющий окружающие разговоры. Наушники получили защиту IP55, Bluetooth 6.1, поддержку подключения к двум устройствам, Google Fast Pair и Windows Swift Pair.

Также есть сенсорная регулировка громкости, управление постукиваниями, оповещения о выпадении наушника и функция AI Translate, работающая со смартфонами OnePlus. Заявленная автономность достигает 9,5 часа с AAC и 8 часов с LHDC, а с зарядным футляром — 40 часов.

Цена и сроки начала продаж пока не объявлены.

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