OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro вышли с батареями на 9000 мА·ч
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Вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с вентиляторами и батареями на 9000 мА·ч

OnePlus Ace 7 Pro получил перископическую камеру с оптическим зумом 3,5×.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:08
Вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с вентиляторами и батареями на 9000 мА·ч

29 октября в Китае начались продажи игровых смартфонов OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro. Обе модели получили встроенные вентиляторы, аккумуляторы на 9000 мА·ч и проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Система Ice River направляет воздух к процессору и задней крышке — прежде активного охлаждения в серии Ace не было. OnePlus заявляет, что система может снизить температуру чипа на 10 °C после часа игры в Peacekeeper Elite при 185 кадрах/с.

Вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с вентиляторами и батареями на 9000 мА·ч
Вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с вентиляторами и батареями на 9000 мА·ч
Вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с вентиляторами и батареями на 9000 мА·ч

Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовыми экранами с разрешением 2772 × 1272 пикселя: частота обновления достигает 185 Гц в поддерживаемых играх и 165 Гц в интерфейсе. По заявлению OnePlus, чип T3 снижает задержку при свайпах на 80%, при нажатиях — на 43%. Гироскоп поддерживает частоту опроса до 800 Гц в играх, а отдельные чипы G3 и P4 отвечают за сеть и изображение.

Вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с вентиляторами и батареями на 9000 мА·ч

Ace 7 работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 V, а Ace 7 Pro — на Snapdragon 8 Elite Gen 5. У обоих основная камера на 200 Мп и фронтальная на 16 Мп. Обычная модель получила сверхширокоугольную камеру на 8 Мп, а Pro — перископическую на 50 Мп с оптическим зумом 3,5×. Ace 7 Pro также поддерживает запись видео в 4K при 120 кадрах/с и 8K при 30 кадрах/с, а также режим Log.

Вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с вентиляторами и батареями на 9000 мА·ч
Вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с вентиляторами и батареями на 9000 мА·ч
Вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с вентиляторами и батареями на 9000 мА·ч

У обеих моделей есть ColorOS 17, металлическая рамка, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, NFC, ИК-порт и защита по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Обходная зарядка питает смартфон напрямую во время игры, не заряжая аккумулятор. Цены в Китае составляют:

  • Ace 7, 12/256 ГБ — 4399 юаней (около $655)
  • Ace 7, 16/256 ГБ — 4899 юаней (около $730)
  • Ace 7, 12/512 ГБ — 5199 юаней (около $775)
  • Ace 7, 16/512 ГБ — 5699 юаней (около $850)
  • Ace 7 Pro, 12/256 ГБ — 4799 юаней (около $715)
  • Ace 7 Pro, 16/256 ГБ — 5299 юаней (около $790)
  • Ace 7 Pro, 12/512 ГБ — 5599 юаней (около $835)
  • Ace 7 Pro, 16/512 ГБ — 5999 юаней (около $895)
  • Ace 7 Pro, 16 ГБ/1 ТБ — 7299 юаней (около $1090)
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