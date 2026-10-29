Вышли OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro с вентиляторами и батареями на 9000 мА·ч

29 октября в Китае начались продажи игровых смартфонов OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro. Обе модели получили встроенные вентиляторы, аккумуляторы на 9000 мА·ч и проводную зарядку мощностью 100 Вт.

Система Ice River направляет воздух к процессору и задней крышке — прежде активного охлаждения в серии Ace не было. OnePlus заявляет, что система может снизить температуру чипа на 10 °C после часа игры в Peacekeeper Elite при 185 кадрах/с.

Оба смартфона оснащены 6,78-дюймовыми экранами с разрешением 2772 × 1272 пикселя: частота обновления достигает 185 Гц в поддерживаемых играх и 165 Гц в интерфейсе. По заявлению OnePlus, чип T3 снижает задержку при свайпах на 80%, при нажатиях — на 43%. Гироскоп поддерживает частоту опроса до 800 Гц в играх, а отдельные чипы G3 и P4 отвечают за сеть и изображение.

Ace 7 работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5 V, а Ace 7 Pro — на Snapdragon 8 Elite Gen 5. У обоих основная камера на 200 Мп и фронтальная на 16 Мп. Обычная модель получила сверхширокоугольную камеру на 8 Мп, а Pro — перископическую на 50 Мп с оптическим зумом 3,5×. Ace 7 Pro также поддерживает запись видео в 4K при 120 кадрах/с и 8K при 30 кадрах/с, а также режим Log.

У обеих моделей есть ColorOS 17, металлическая рамка, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, NFC, ИК-порт и защита по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Обходная зарядка питает смартфон напрямую во время игры, не заряжая аккумулятор. Цены в Китае составляют: