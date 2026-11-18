Грядущий «народный» смартфон OnePlus Turbo 7 Pro прошёл регистрацию в базе китайского регулятора, из которой стало известно, что девайс будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. На фоне этой информации авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился другими техническими особенностями этого устройства.

По словам информатора, OnePlus Turbo 7 Pro получит мощный чип серии Snapdragon 8, который будет охлаждаться продвинутой системой теплоотведения. Основная камера будет оснащена крупным сенсором на 200-мегапикселей, а дисплей предложит высокую частоту обновления — 185 Гц. Ёмкость аккумулятора ожидается не менее 9000 мАч.

Презентация OnePlus Turbo 7 Pro может состояться до конца 2026 года.