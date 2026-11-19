«Яндекс» запустил в сервисе «Погода» новую функцию под названием «Стены добра». Она представляет собой городские чаты, в которых жители могут делиться приятными событиями, публиковать фотографии и общаться друг с другом.

Главная особенность нововведения заключается в модерации с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть отслеживает негативные сообщения, троллинг и попытки перевести разговор на конфликтные темы. При этом жаловаться на дождь, мороз или другие капризы погоды не запрещается.

Пользователи могут публиковать сообщения и фотографии, отвечать друг другу, отправлять стикеры и участвовать в еженедельных голосованиях. Самые популярные публикации появляются на главной странице «Яндекс Погоды».

«Стены добра» уже работают более чем в 20 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань. Читать сообщения можно и из других городов.

Найти чаты можно в приложении и на сайте «Яндекс Погоды». Для отправки сообщений необходимо разрешить доступ к геолокации, чтобы сервис определил город пользователя.