Apple может вернуть титановую раму в грядущие юбилейные флагманы iPhone 20, дебют которых ожидается осенью 2027 года. Об этом сообщил инсайдер Fixed Focus Digital.

По словам информатора, компания уже тестирует рамы из титана на инженерных прототипах. При этом смартфоны получат обновлённый дизайн схожий с iPhone Air, но будут с гораздо более округлым корпусом.

Напомним, ранее Apple уже использовала прочный титан в флагманах серий iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro, но в моделях iPhone 17 Pro вернулась к «мягкому» алюминию, у которого теплопроводность в 10-13 раз лучше, чем у титана. На данный момент из актуальных смартфонов Apple только iPhone Air и раскладной iPhone Duo оснащены титановыми рамами.