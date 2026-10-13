OnePlus опубликовала список смартфонов и планшетов, которые получат ColorOS 17 на базе Android 17

Сегодня BBK Electronics опубликовала список смартфонов realme, которые перейдут с оболочки realme UI на ColorOS 17, а следом компания показала график обновления до ColorOS 17 для глобальных устройств OPPO. Вместе с ними была раскрыта дорожная карта обновлений до ColorOS 17 на базе Android 17 для девайсов от OnePlus.

Ниже приведён список смартфонов и планшетов OnePlus, которые получат ColorOS 17:

Прошивка ColorOS 17 предложит обновлённый дизайн с более плавными анимациями в стиле «жидкого стекла» из iOS 27, режим многооконности, а также доработанные экраны блокировки с возможностями кастомизации. Новая оболочка получила более плавный интерфейс, улучшенное распределение ресурсов и расширенные возможности ИИ.