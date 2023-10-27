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Список смартфонов Xiaomi, которые получат HyperOS в первой и во второй волне

Вчера состоялась презентация, на которой были представлены смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro, а также смарт-часы Watch S3, все эти устройства уже работают на фирменной операционной системе HyperOS. Помимо вышеупомянутых устройств, до конца года новую ОС получит планшет Xiaomi Pad 6 Max 14, камера Xiaomi Smart Camera 3 Pro PTZ, умная колонка Xiaomi Sound и смарт-телевизоры Xiaomi TV S Pro с диагональю 65-85-дюймов.

В январе 2024 года начнётся первая волна обновлений до стабильной версии HyperOS. Согласно источнику, в неё войдут следующие смартфоны:

  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Xiaomi Mix Fold 3
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60 Extreme Edition

Вторая волна обновлений начнётся сразу после января 2024 года, в неё войдут следующие смартфоны:

  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K50 Extreme Edition
  • Redmi K50 Gaming Edition

Подробнее об операционной системе Xiaomi HyperOS можно почитать в этом материале.

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Источник:
Xiaomiui
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