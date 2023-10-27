Список смартфонов Xiaomi, которые получат HyperOS в первой и во второй волне

Вчера состоялась презентация, на которой были представлены смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro, а также смарт-часы Watch S3, все эти устройства уже работают на фирменной операционной системе HyperOS. Помимо вышеупомянутых устройств, до конца года новую ОС получит планшет Xiaomi Pad 6 Max 14, камера Xiaomi Smart Camera 3 Pro PTZ, умная колонка Xiaomi Sound и смарт-телевизоры Xiaomi TV S Pro с диагональю 65-85-дюймов.

В январе 2024 года начнётся первая волна обновлений до стабильной версии HyperOS. Согласно источнику, в неё войдут следующие смартфоны:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Mix Fold 3

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Extreme Edition

Вторая волна обновлений начнётся сразу после января 2024 года, в неё войдут следующие смартфоны:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Подробнее об операционной системе Xiaomi HyperOS можно почитать в этом материале.