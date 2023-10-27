Список смартфонов Xiaomi, которые получат HyperOS в первой и во второй волне

Вчера состоялась презентация, на которой были представлены смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro, а также смарт-часы Watch S3, все эти устройства уже работают на фирменной операционной системе HyperOS. Помимо вышеупомянутых устройств, до конца года новую ОС получит планшет Xiaomi Pad 6 Max 14, камера Xiaomi Smart Camera 3 Pro PTZ, умная колонка Xiaomi Sound и смарт-телевизоры Xiaomi TV S Pro с диагональю 65-85-дюймов.
В январе 2024 года начнётся первая волна обновлений до стабильной версии HyperOS. Согласно источнику, в неё войдут следующие смартфоны:
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Mix Fold 3
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Extreme Edition
Вторая волна обновлений начнётся сразу после января 2024 года, в неё войдут следующие смартфоны:
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50 Extreme Edition
- Redmi K50 Gaming Edition
Подробнее об операционной системе Xiaomi HyperOS можно почитать в этом материале.