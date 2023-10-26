Xiaomi выпустила доступные смарт-часы Watch S3 со сменным безелем

После презентации новых смартфонов, компания Xiaomi представила свои умные часы Xiaomi Watch S3. Особенностью новинки является наличие съёмного безеля и доступная ценовая политика. Основная версия часов предлагается по цене от 799 юаней, что приближается к отметке в 10 200 рублей по текущему обменному курсу. Тем временем, модель с поддержкой eSIM оценивается в 999 юаней, или около 13 000 рублей.

Важной особенностью Xiaomi Watch S3 является 1,43-дюймовый AMOLED-экран с плотностью пикселей в 326 на дюйм, что обеспечивает отличную четкость изображения. Яркость достигает 600 нит, а частота обновления составляет 60 Гц. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, придающего им прочность и легкость.

Интересной особенностью Xiaomi Watch S3 стал съемный безель, который позволит владельцам изменять дизайн часов в соответствии с их предпочтениями. Сменные безели будут доступны отдельно по цене 199 юаней или примерно 2600 рублей. Каждый из них снабжен своим уникальным циферблатом. Разнообразие ремешков различных цветов дополнит возможности персонализации часов.

Xiaomi Watch S3 предлагают обширные функциональные возможности, включая мониторинг сердечного ритма, поддержку двухчастотного спутникового позиционирования, отслеживание качества сна, уровня стресса и кислорода в крови.

Батарея обеспечивает до 15 дней автономной работы без активации режима Always-On Display и до 5 дней с активацией данной функции. В наличии также NFC, функция обнаружения падения, позволяющая автоматически вызывать экстренную помощь и более 150 спортивных режимов. Работают Xiaomi Watch S3 под управлением HyperOS.