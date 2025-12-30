Некоторые смартфоны Redmi «сломались» после обновления до HyperOS 3

После выхода обновлений HyperOS 3.0.4.0 и 3.0.3.0 пользователи нескольких моделей смартфонов Redmi столкнулись с проблемами. Об этом рассказали на сайте сообщества Xiaomi.

Redmi Note 14 и Note 14 Pro внезапно отключаются при низком уровне заряда батареи. Предполагается, что причина в неправильном отображении показателя.

Xiaomi уже разослала тестовый патч небольшой группе пользователей: некоторым помогло, а другим — нет. Компания продолжает работать над исправлением и рекомендует полностью разряжать и заряжать устройства.

Пользователи Redmi Note 13 Pro+ 5G в Узбекистане после обновления до HyperOS 2.0.209.0 жалуются на сбои камеры: она дрожит и издает странные звуки. Xiaomi изучает проблему, но пока решения нет.

Ранее на этой неделе компания уже исправила 11 других багов HyperOS, включая проблемы с подключением устройств, производительностью оболочки, цветопередачей дисплеев и режимами аудио.