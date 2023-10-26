Представлена Xiaomi HyperOS: список устройств, которые первыми получат ОС

Сегодня состоялась презентация, на которой были представлены смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro, а также смарт-часы Watch S3, все эти устройства будут работать на операционной системе HyperOS. Новая ОС создавалась для экосистемы Xiaomi в которой устройства компании смогут быстро обмениваться данными и задействовать ресурсы других девайсов для решения различных задач.

По словам компании, HyperOS это не просто оболочка поверх Android, какой была MIUI, а полноценная платформа, заточенная под большую категорию устройств. Высокая оптимизация ОС позволила повысить производительность «железа» и добиться минимального размера прошивки, объём которой для смартфонов составляет всего 8,75 Гб, а для умных устройств существенно меньше. Xiaomi отмела, что HyperOS предназначена не только для экосистемы компании, но и для любых сторонних устройств, производители которых захотят подружить свои девайсы с этой платформой.

Компания заявляет, что HyperOS в сравнении с конкурирующими платформами, лучше работает с памятью устройства, что обеспечивает более быстрый запуск программ и эффективное использование их в фоновом режиме. Более того, операционная система оптимизирует файловую структуру девайса чтоб он всегда работал «как новый».

Другая важная особенность, это технология Xiaomi HyperConnect, которая отвечает за динамическую взаимосвязь подключённых устройств в реальном времени. Эти девайсы объединяются в единую сеть для более эффективной работы в тандеме. К примеру, «умный» дверной замок после открытия может подать сигнал на «умную» лампочку чтобы она включилась или задействовать задние камеры смартфона для видеоконференций на ПК/телевизоре.

Список устройств, которые первыми получат HyperOS:

Смартфоны Xiaomi 14, 14 Pro и Redmi K60 Ultra

Планшет Xiaomi Pad 6 Max 14

Смарт-часы Xiaomi Watch S3

Телевизоры Xiaomi TV S Pro с диагональю 65-85″

Камера Xiaomi Smart Camera 3 Pro PTZ

Умная колонка Xiaomi Sound

Другие устройства Xiaomi будут получать HyperOS волнами в начале 2024 года.