HyperOS 3 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств Xiaomi, Redmi и Poco

Развёртывание новой оболочки уже началось.

25 октября Xiaomi объявила о начале глобального развёртывания стабильной версии фирменной оболочки HyperOS 3 на базе Android 16. Саму систему компания представила в конце августа.

Что нового в HyperOS 3?

Главные изменения в новой версии системы HyperOS 3.0 коснулись дизайна рабочего стола, экрана блокировки и внедрения новых функций, включая Super Island и видеоповтор на iPad.

Xiaomi представила HyperOS 3 на Android 16: что нового
Экран блокировки теперь поддерживает больше настроек — пользователи могут менять стиль часов, выбирать обои, включая динамические варианты, созданные с помощью искусственного интеллекта. Рабочий стол тоже обновился: переработаны иконки, строка состояния и сетка приложений.

Функция Super Island — аналог Dynamic Island на iPhone — теперь делится на несколько зон: основную с ключевой информацией, дополнительную с иконкой приложения и третью с расширенными данными, которые открываются по нажатию.

Ещё одно нововведение — видеоповтор, который позволяет транслировать экран смартфона Xiaomi на iPad, аналогично функции «Видеоповтор iPhone» на macOS.

Разработчики также заявили об улучшенной производительности: HyperOS 3.0 стала быстрее, плавнее и энергоэффективнее. В систему добавлено более 100 улучшений, включая настраиваемые фотоальбомы, персонализированные циклы будильников, расширенные AI-возможности, быстрое удаление непрочитанных сообщений и блокировку экрана двойным касанием.

Какие смартфоны, планшеты и смарт-часы Xiaomi, Redmi и Poco обновятся до HyperOS 3?

В конце октября обновление до глобальной HyperOS 3 получили новые смартфоны Xiaomi 15T и 15T Pro. В ближайшее время обновление получат и другие устройства. Ниже представлена официальная дорожная карта развёртывания оболочки.

С октября по ноябрь 2025 года:

  • Xiaomi 15T Pro;
  • Xiaomi 15T;
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Redmi Note 14;
  • Redmi Note 14 Pro;
  • Redmi Note 14 Pro 5G;
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G;
  • Poco F7;
  • Poco F7 Pro;
  • Poco F7 Ultra;
  • Poco X7 Pro;
  • Poco X7 Pro Iron Man Edition;
  • Poco X7;
  • Xiaomi Pad 7 Pro;
  • Xiaomi Pad 7;
  • Xiaomi Pad Mini;
  • Xiaomi Watch S4 41 mm;
  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition;
  • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition;
  • Xiaomi Smart Band 10.

С ноября по декабрь 2025 года:

  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi 14T Pro;
  • Xiaomi 14T;
  • Redmi Note 13 Pro;
  • Redmi 15;
  • Redmi 14C;
  • Redmi 13;
  • Redmi 13x;
  • Poco F6 Pro;
  • Poco F6;
  • Poco X6 Pro;
  • Poco M7;
  • Poco M6 Pro;
  • Poco M6;
  • Poco C75;
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
  • Redmi Pad 2 Pro 5G;
  • Redmi Pad 2 Pro;
  • Redmi Pad 2 4G;
  • Redmi Pad 2.

С декабря 2025 года по март 2026 года:

  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13T Pro;
  • Xiaomi 13T;
  • Xiaomi 13 Lite;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12T Pro;
  • Redmi Note 14 5G;
  • Redmi Note 14S;
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 13 Pro 5G;
  • Redmi Note 13 5G;
  • Redmi 15 5G;
  • Redmi 15C 5G;
  • Redmi 15C;
  • Redmi Pad Pro 5G;
  • Redmi Pad Pro;
  • Redmi Pad SE 8.7 4G;
  • Redmi Pad SE 8.7;
  • Poco Pad.
Анатолий Почивалов

