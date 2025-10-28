HyperOS 3 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств Xiaomi, Redmi и Poco

25 октября Xiaomi объявила о начале глобального развёртывания стабильной версии фирменной оболочки HyperOS 3 на базе Android 16. Саму систему компания представила в конце августа.

Что нового в HyperOS 3?

Главные изменения в новой версии системы HyperOS 3.0 коснулись дизайна рабочего стола, экрана блокировки и внедрения новых функций, включая Super Island и видеоповтор на iPad.

Экран блокировки теперь поддерживает больше настроек — пользователи могут менять стиль часов, выбирать обои, включая динамические варианты, созданные с помощью искусственного интеллекта. Рабочий стол тоже обновился: переработаны иконки, строка состояния и сетка приложений.

Функция Super Island — аналог Dynamic Island на iPhone — теперь делится на несколько зон: основную с ключевой информацией, дополнительную с иконкой приложения и третью с расширенными данными, которые открываются по нажатию.

Ещё одно нововведение — видеоповтор, который позволяет транслировать экран смартфона Xiaomi на iPad, аналогично функции «Видеоповтор iPhone» на macOS.

Разработчики также заявили об улучшенной производительности: HyperOS 3.0 стала быстрее, плавнее и энергоэффективнее. В систему добавлено более 100 улучшений, включая настраиваемые фотоальбомы, персонализированные циклы будильников, расширенные AI-возможности, быстрое удаление непрочитанных сообщений и блокировку экрана двойным касанием.

Какие смартфоны, планшеты и смарт-часы Xiaomi, Redmi и Poco обновятся до HyperOS 3?

В конце октября обновление до глобальной HyperOS 3 получили новые смартфоны Xiaomi 15T и 15T Pro. В ближайшее время обновление получат и другие устройства. Ниже представлена официальная дорожная карта развёртывания оболочки.

С октября по ноябрь 2025 года:

Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 15T;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15;

Xiaomi MIX Flip;

Redmi Note 14;

Redmi Note 14 Pro;

Redmi Note 14 Pro 5G;

Redmi Note 14 Pro+ 5G;

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Poco X7 Pro;

Poco X7 Pro Iron Man Edition;

Poco X7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad Mini;

Xiaomi Watch S4 41 mm;

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition;

Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition;

Xiaomi Smart Band 10.

С ноября по декабрь 2025 года:

Xiaomi 14 Ultra;

Xiaomi 14;

Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 14T;

Redmi Note 13 Pro;

Redmi 15;

Redmi 14C;

Redmi 13;

Redmi 13x;

Poco F6 Pro;

Poco F6;

Poco X6 Pro;

Poco M7;

Poco M6 Pro;

Poco M6;

Poco C75;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;

Redmi Pad 2 Pro 5G;

Redmi Pad 2 Pro;

Redmi Pad 2 4G;

Redmi Pad 2.

С декабря 2025 года по март 2026 года: