HyperOS 3 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств Xiaomi, Redmi и Poco

25 октября Xiaomi объявила о начале глобального развёртывания стабильной версии фирменной оболочки HyperOS 3 на базе Android 16. Саму систему компания представила в конце августа.
Что нового в HyperOS 3?
Главные изменения в новой версии системы HyperOS 3.0 коснулись дизайна рабочего стола, экрана блокировки и внедрения новых функций, включая Super Island и видеоповтор на iPad.
Экран блокировки теперь поддерживает больше настроек — пользователи могут менять стиль часов, выбирать обои, включая динамические варианты, созданные с помощью искусственного интеллекта. Рабочий стол тоже обновился: переработаны иконки, строка состояния и сетка приложений.
Функция Super Island — аналог Dynamic Island на iPhone — теперь делится на несколько зон: основную с ключевой информацией, дополнительную с иконкой приложения и третью с расширенными данными, которые открываются по нажатию.
Ещё одно нововведение — видеоповтор, который позволяет транслировать экран смартфона Xiaomi на iPad, аналогично функции «Видеоповтор iPhone» на macOS.
Разработчики также заявили об улучшенной производительности: HyperOS 3.0 стала быстрее, плавнее и энергоэффективнее. В систему добавлено более 100 улучшений, включая настраиваемые фотоальбомы, персонализированные циклы будильников, расширенные AI-возможности, быстрое удаление непрочитанных сообщений и блокировку экрана двойным касанием.
Какие смартфоны, планшеты и смарт-часы Xiaomi, Redmi и Poco обновятся до HyperOS 3?
В конце октября обновление до глобальной HyperOS 3 получили новые смартфоны Xiaomi 15T и 15T Pro. В ближайшее время обновление получат и другие устройства. Ниже представлена официальная дорожная карта развёртывания оболочки.
С октября по ноябрь 2025 года:
- Xiaomi 15T Pro;
- Xiaomi 15T;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi MIX Flip;
- Redmi Note 14;
- Redmi Note 14 Pro;
- Redmi Note 14 Pro 5G;
- Redmi Note 14 Pro+ 5G;
- Poco F7;
- Poco F7 Pro;
- Poco F7 Ultra;
- Poco X7 Pro;
- Poco X7 Pro Iron Man Edition;
- Poco X7;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad Mini;
- Xiaomi Watch S4 41 mm;
- Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition;
- Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition;
- Xiaomi Smart Band 10.
С ноября по декабрь 2025 года:
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14T Pro;
- Xiaomi 14T;
- Redmi Note 13 Pro;
- Redmi 15;
- Redmi 14C;
- Redmi 13;
- Redmi 13x;
- Poco F6 Pro;
- Poco F6;
- Poco X6 Pro;
- Poco M7;
- Poco M6 Pro;
- Poco M6;
- Poco C75;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Redmi Pad 2 Pro 5G;
- Redmi Pad 2 Pro;
- Redmi Pad 2 4G;
- Redmi Pad 2.
С декабря 2025 года по март 2026 года:
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13T Pro;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi 13 Lite;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12T Pro;
- Redmi Note 14 5G;
- Redmi Note 14S;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi 15 5G;
- Redmi 15C 5G;
- Redmi 15C;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Redmi Pad Pro;
- Redmi Pad SE 8.7 4G;
- Redmi Pad SE 8.7;
- Poco Pad.
