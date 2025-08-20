S.T.A.L.K.E.R. 2 получила дату выхода на PlayStation 5 | The GEEK
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила дату выхода на PlayStation 5

Предзаказ уже открыт.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая в ноябре 2024 года вышла только на ПК и Xbox Series X/S, наконец, доберется до PlayStation 5. Точная дата релиза уже известна — 20 ноября 2025 года.

Предзаказ на игру уже открыт в магазине PlayStation Store:

  • Стандартная версия — $59.99;
  • Расширенное издание — $79.99;
  • Максимальное издание — $109.99.

Разработчики обещают, что игра получит поддержку функций контроллера DualSense и улучшения для PS5 Pro.

Кроме того, авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали, что до конца года игра получит важное обновление. Она перейдет на движок Unreal Engine 5.5.4, а также будет улучшена система A-Life.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

