Слух: новые iPhone 12 получат маломощные аккумуляторы

Три модели аккумуляторов для iPhone 12 прошли сертификацию в Китае, а местный регулятор подтвердил их ёмкость. Как сообщается, 5,4-дюймовый iPhone 12 получит батарею на 2227 мА·ч.

У версий на Max и Pro 6,1 дюйма будет аккумулятор на мА·ч, а вот старшая модель iPhone 12 Pro Max с диагональю 6,7 дюйма оснастят батареей на 3687 мА·ч. Отметим, что у предыдущих версий аккумуляторы были более ёмкими.

Уточним, что iPhone 11 оснащён батареей на 3110 мА·ч, ёмкость аккумулятора iPhone 11 Pro равна 3190 мА·ч, а модель iPhone 11 Pro Max использует батарею на 3500 мА·ч. Таким образом, только самая старшая версия получит более ёмкий аккумулятор, если аналог из предыдущего поколения. Вероятно, это можно объяснить улучшенными показателями энергэффективности процессора A14, но как это будет на самом деле — неизвестно.

Отметим, что Apple представит новую линейку смартфонов в сентябре-октябре этого года. Ожидается шесть моделей, из которых четыре будут рассчитаны на сети 5G, а две — на 4G. Последние рассчитаны на развивающиеся рынки.

Также не исключено, что новинки окажутся дороже, чем нынешние модели, поскольку им приписывают не только более мощные процессоры, но и более качественные экраны. Хотя самая младшая версия может получить ценник в $549. Также уже известны объёмы ОЗУ.