Какие камеры будут в iPhone 17: характеристики, дизайн и функции

Хотя презентация iPhone 17 ещё впереди, информация от поставщиков, инсайдеров и производителей аксессуаров уже формирует чёткое понимание будущих обновлений. В этом году Apple концентрируется на камерах: от фронтального сенсора до дизайна Pro-моделей. Всё говорит о том, что главной темой станут видеоформаты и съёмка в движении.

Всем по 24 мегапикселя

Все четыре модели iPhone 17, включая базовую версию, получат фронтальную камеру с разрешением 24 мегапикселя — в два раза выше, чем у текущих 12 Мп. Как обычно, пообещают более чёткие селфи, улучшенное качество в условиях недостаточной освещённости и больше возможностей для кадрирования без потери деталей. Речь идёт не только о фотографии, но и о съёмке видео — особенно для тех, кто работает с YouTube Shorts, TikTok и прочими соцсетями.

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max: трижды по 48

Флагманские модели получат наиболее значительные обновления. Впервые Apple установит три 48-мегапиксельных модуля:

Основной объектив (Fusion)

Ультраширокоугольный объектив

Новый телеобъектив с Tetraprism-системой

Технология Tetraprism, впервые представленная в iPhone 15 Pro Max, теперь получит дальнейшее развитие — ожидается, что съёмка с зумом станет более детализированной и стабильной. С учётом высокого разрешения будет возможна агрессивная кроп-съёмка без потери качества.

Apple также активно развивает создание видеоконтента через смартфон. По слухам, в iPhone 17 Pro и Pro Max появится поддержка записи видео в формате 8K, а также режим двойной записи — одновременно с фронтальной и задней камер. Последнее особенно важно для блогеров и стримеров, создающих контент в реальном времени.

Кроме того, различные источники сообщают о тестировании механической диафрагмы — нововведения, которое позволит пользователям настраивать степень размытия заднего плана и количество света, попадающего на сенсор. До сих пор все камеры iPhone работали с фиксированной апертурой, и появление переменной может приблизить смартфон к уровню профессиональной техники.

Новый дизайн блока камер iPhone

Одним из самых заметных визуальных изменений станет отказ от квадратного блока камер в пользу горизонтальной камеры-полосы. Камеры по-прежнему будут расположены в треугольной конфигурации, но теперь растянуты по горизонтали. Линзы будут размещены слева, а вспышка, микрофон и сканер LiDAR — справа.

Причины такого редизайна пока неизвестны. Возможные версии — оптимизация внутреннего пространства, улучшение теплоотвода или попытка визуально дифференцировать линейку Pro от остальных моделей.

iPhone 17 Air: один объектив ради толщины

Новая модель iPhone 17 Air станет самой тонкой в истории Apple — ожидаемая толщина корпуса составит всего 5,5 мм. Ради этой цели инженерам пришлось пожертвовать универсальностью камерного блока: в устройстве останется только один объектив — 48-мегапиксельный Fusion. Ультраширокий и телеобъектив не поместились физически.

Несмотря на наличие той же горизонтальной камеры-панели, она будет значительно меньше по высоте и уместит лишь один модуль. Камера расположится слева, а вспышка и микрофон — справа.

При этом остаётся открытым вопрос о поддержке съёмки пространственных фото и видео. Без второй камеры реализовать такой функционал крайне затруднительно, хотя Apple может попытаться компенсировать программными способами.

Базовый iPhone 17 без революций

О стандартной модели iPhone 17 известно меньше всего. Она унаследует обновлённую фронтальную камеру на 24 мегапикселя, но задняя часть устройства останется практически неизменной: два объектива — основной на 48 Мп и ультраширокий на 12 Мп — будут размещены вертикально в левом верхнем углу корпуса. Слухи не подтверждают появления горизонтальной панели или нового дизайна.

Также пока нет данных о возможных улучшениях сенсоров в основной камере. Однако на фоне общего перехода на более мощные модули, это может быть вопросом времени.

Что ждать в итоге?

Apple подходит к обновлению камер в iPhone 17 системно: не просто повышает мегапиксели, а переосмысляет подход к дизайну, функциональности и пользовательским сценариям.

В iPhone 17 Pro мы получим универсальный и мощный инструмент для мобильной видеосъёмки, способный записывать 8K, снимать с переменной диафрагмой и использовать сразу три высокоточных модуля.

В iPhone 17 Air — ультратонкое устройство с минималистичным, но продвинутым фоторешением. Стандартные версии останутся скорее эволюцией, чем революцией.

Если утечки подтвердятся, iPhone 17 станет самым масштабным обновлением камер Apple со времён появления Deep Fusion и LiDAR. Осенняя презентация может ознаменовать новый этап в мобильной съёмке — сравнимый по значимости с внедрением ночного режима.