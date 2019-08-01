Самый доступный iPhone 12 обойдётся в $549

Аналитик из инвестиционной банковской фирмы Wedbush Даниэл Айвс заявил, что самый доступный iPhone 12 с поддержкой сетей LTE обойдётся покупателю в 549 долларов. Речь идёт о минимальной комплектации на 64 ГБ.
Ранее в отчётах указывалось, что Apple выпустит только один iPhone с поддержкой LTE. Но уже ожидаются две 4G-модели, в том числе iPhone 12 Max LTE. Более старшая версия обойдётся в 649 долларов.
Все модели iPhone с 5G получат новый процессор Apple A14 Bionic и OLED-дисплей. Предположительно, iPhone 12 и iPhone 12 Max получат камеру с двумя модулями, а модели подороже будут с тремя модулями, которые также получат датчик глубины LiDAR. Также дорогие модели получат дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Если верить последним слухам, то линейка iPhone 12 будет включать шесть моделей от 549 и 1399 долларов.
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