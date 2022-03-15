В США и Великобритании начали продавать восстановленные iPhone 12

В США и Великобритании официально начали продавать восстановленные iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Их стоимость примерно на 15% ниже, чем обычные версии линейки iPhone 12. Так, новый iPhone 12 обойдется пользователю в $729, а восстановленный — $619.

Стоит отметить, что восстановленные iPhone поставляются с новой батареей, на них действует стандартная гарантия Apple с возможностью расширить её до AppleCare+.

Производитель заявляет, что восстановленные продукты тщательно протестированы и очищены, и, по их мнению, практически неотличимы от новых устройств.

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