Модели iPhone 12 получат по 4 и 6 ГБ оперативной памяти

Этой осенью Apple, как ожидается, выпустит четыре модели смартфонов iPhone с диагоналями экранов 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Все они получат процессоры A14 Bionic, однако объёмы оперативной памяти до сих пор оставались загадкой.

И вот инсайдер L0vetodream сообщил, что младшие iPhone 12 и iPhone 12 Max должны получить по 4 ГБ оперативной памяти, тогда как у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будет по 6 ГБ ОЗУ. С этим согласны аналитики Barclays и UBS.

Professional 6GB

General 4GB — 有没有搞措 (@L0vetodream) July 9, 2020

Отметим, что L0vetodream ранее сообщил подробности об iPhone SE 2020 и новом iPad Pro, которые затем подтвердились. Хотя, разумеется, это пока неофициальный источник, который может ошибаться. Также пока нет данных, какой объём ОЗУ получат версии с 4G. Видимо, он не будет отличаться от 5G-версий.

В любом случае, нужно дождаться официального анонса. Однако если эта информация верна, то стоит похвалить программистов из Купертино. Ведь для Android-устройств 6/8 ГБ ОЗУ давно является стандартом де-факто, однако это причина худшей оптимизации системы Google, которая требует больше памяти.

С другой стороны, больший объём ОЗУ позволяет держать в памяти больше программ и меньше «дёргать» флэшку, снижая количество циклов перезаписи и повышая надёжность и скорость.