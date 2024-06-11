GameStop назвала дату выхода Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Американский ритейлер GameStop опубликовал трейлер и ссылку на предзаказ грядущей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Но самое главное — компания объявила дату старта продаж, 17 ноября 2024 года. На данный момент пост с инсайдом уже не доступен в «западных соцсетях».

Напомним, что новую часть франшизы представили еще в мае 2023 года, но тогда фанаты получили трейлер без даты релиза. В начале этого года появилась новая информация от PlayStation — игра точно выйдет в рамках 2024. Так что инсайд от GameStop не противоречит уже известной информации.

Но вот, что странно — 17 ноября не типичный выбор для релиза такого крупного проекта, все-таки воскресенье. С другой стороны, число наоборот максимально подходящее — именно в этот день 20 лет назад появилась оригинальная Metal Gear Solid 3.